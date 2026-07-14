Bruselas adopta normas simplificadas para la promoción agroalimentaria

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Bruselas, 14 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este martes la adopción de normas simplificadas para la promoción agroalimentaria, que reducen las exigencias administrativas y financieras para los beneficiarios y los Estados miembros.

Los cambios, según Bruselas, facilitarán la ejecución de los programas y beneficiarán a las organizaciones que soliciten financiación de la UE. Además, los Estados miembros y los beneficiarios dispondrán de más tiempo para formalizar contratos y completar los trámites necesarios.

Las normas ayudarán especialmente a las pequeñas explotaciones a ejecutar sus programas al permitir una mayor prefinanciación, elevando el porcentaje máximo al 30 % (frente a alrededor del 20 % hasta ahora).

Además, la Comisión ha reducido las obligaciones de información sobre el impacto de los programas simples. En adelante, los beneficiarios solo tendrán que enviar una notificación final a la Comisión.

La política de promoción de la UE cofinancia programas que impulsan los productos agroalimentarios de la Unión y recompensa a los agricultores y a las empresas agroalimentarias por sus esfuerzos para cumplir las normas más exigentes de calidad, seguridad y sostenibilidad en un mercado mundial competitivo.

Desde 2016, la Comisión Europea ha cofinanciado más de 650 campañas bajo el lema «Disfruta, es de Europa», que refuerzan la reputación de los productos agroalimentarios de la UE tanto dentro de la Unión como en el resto del mundo.

También ha servido para respaldar la aplicación de acuerdos de libre comercio y contribuir a la evolución positiva de la balanza comercial agroalimentaria de la UE durante la última década, indicó la Comisión.

Las campañas de promoción de los productos agrícolas de la UE están pensadas para abrir nuevas oportunidades de mercado a los agricultores de la UE y a la industria alimentaria en general, así como para consolidar las empresas agrícolas existentes.

Hay dos tipos de acciones de promoción, por ejemplo las gestionadas por asociaciones comerciales o interprofesionales europeas, organizaciones de productores o asociaciones de organizaciones de productores, organismos agroalimentarios y cofinanciadas por la UE.

Por otra parte, están las medidas gestionadas directamente por la propia UE, como, por ejemplo, las ofensivas diplomáticas en países terceros para desarrollar el comercio agroalimentario o la participación en ferias y campañas de comunicación. EFE

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