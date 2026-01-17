Bruselas advierte que aranceles de Trump podrían provocar «peligrosa espiral descendente»

Bruselas, 17 ene (EFE).- Los aranceles anunciados por el líder estadounidense, Donald Trump, contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyen su plan de anexión de la isla «podrían provocar una peligrosa espiral descendente», advirtieron este sábado los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de Consejo Europeo, António Costa.

«Los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente. Europa seguirá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía», dijeron ambos líderes europeos a través de un comunicado conjunto compartido en redes sociales. EFE

