Bruselas advierte que aranceles de Trump podrían provocar «peligrosa espiral descendente»

3 minutos

(Actualiza con Kaja Kallas)

Bruselas, 17 ene (EFE).- Los aranceles anunciados por el líder estadounidense, Donald Trump, contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyen su plan de anexión de la isla «podrían provocar una peligrosa espiral descendente», advirtieron este sábado los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa.

«Los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente. Europa seguirá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía», dijeron ambos líderes europeos a través de un comunicado conjunto compartido en redes sociales.

Von der Leyen y Costa insistieron en su defensa de la integridad territorial y la soberanía como principios fundamentales del derecho internacional y subrayaron su «interés transatlántico común en la paz y la seguridad en el Ártico, también a través de la OTAN».

«El ejercicio danés, coordinado previamente y realizado con aliados, responde a la necesidad de reforzar la seguridad en el Ártico y no supone ninguna amenaza para nadie», aseguraron.

Asimismo, señalaron que «el diálogo sigue siendo esencial» y se comprometieron a «seguir avanzando en el proceso iniciado la semana pasada entre el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos».

Por su parte, la alta representante europea de Exteriores, Kaja Kallas, apuntó que «China y Rusia deben estar de enhorabuena» ya que «son ellos quienes se benefician de las divisiones entre los aliados».

«Si la seguridad de Groenlandia está en peligro, podemos abordar esta cuestión dentro de la OTAN. Los aranceles corren el riesgo de empobrecer a Europa y Estados Unidos y socavar nuestra prosperidad compartida», añadió.

Von der Leyen y Costa se encontraban en Asunción, la capital de Paraguay, con motivo de la firma del acuerdo comercial con el Mercosur cuando Trump anunció que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, en un intento por reforzar la seguridad y contener los deseos expansionistas del dirigente republicano.

En sus redes sociales, el líder de Estados Unidos dijo, además, que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo «para la compra total y plena de Groenlandia» por parte de Washington.

Las nuevas posibles víctimas de los aranceles de Trump, herramienta que ya usó con motivaciones políticas contra otros países, como Brasil o India, serían tanto de la Unión Europea (UE), como de fuera del bloque comunitario: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

En una rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo comercial este mismo sábado, Costa señaló que la UE coordina una «respuesta conjunta» de los Veintisiete a los nuevos aranceles estadounidenses.

Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión extraordinaria sobre el asunto este domingo por la tarde. EFE

par/cpy