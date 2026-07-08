Bruselas amenaza con llevar a España al TJUE por no entregar el último informe de hábitats

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Bruselas, 8 jul (EFE).- La Comisión Europea dio este miércoles un ultimátum de dos meses a España para que entregue el informe sobre los hábitats y especies protegidas correspondiente periodo 2018-2024 o de lo contrario elevará el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), según informó la institución en un comunicado.

Los Estados miembros tenían hasta el 31 de julio del pasado año para enviar la última actualización del informe que deben entregar cada seis años al Ejecutivo comunitario. Bruselas ya había abierto expediente en enero de 2026 a España, que sigue sin remitir el documento.

Este informe, recuerda la Comisión, «ofrece una evaluación del estado de conservación de los hábitats y especies contemplados en la Directiva sobre hábitats, basándose en el estado y las tendencias de las poblaciones y los hábitats, así como en las principales presiones y amenazas que les afectan».

«El informe contribuye a la aplicación de la legislación de la UE en materia de naturaleza al identificar las necesidades de restauración más urgentes y servir de base para el desarrollo de futuras políticas», subraya la institución.

Con el paso de este miércoles, Bruselas envía un dictamen motivado a España, lo que supone pasar a la segunda etapa de los procedimientos comunitarios de infracción y da al país dos meses para «responder y adoptar las medidas necesarias».

«De lo contrario, la Comisión podría decidir elevar el caso al TJUE», advierten las autoridades comunitarias. EFE

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