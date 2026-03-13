Bruselas analiza las propuestas de X para que su marca de verificación cumpla ley de la UE

Bruselas, 13 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) informó este viernes de que ha recibido y analiza ya medidas correctoras enviadas por la plataforma X sobre su marca de verificación azul, cuyo “diseño engañoso” llevó al Ejecutivo comunitario a multarle en virtud de la ley de servicios digitales (DSA).

“Evaluamos las medidas correctoras propuestas y, a partir de ahí, decidiremos cómo proceder”, indicó el portavoz comunitario Thomas Regnier durante la rueda de prensa diaria de la CE.

El portavoz no quiso entrar en los detalles de los remedios propuestos por la firma de Elon Musk, pero dijo que, “en este momento, debemos valorar el hecho de que, tras un intercambio constructivo con la empresa, ésta se ha tomado en serio su obligación y nos ha presentado soluciones”.

Insistió en que “nadie sale ganando con las multas o las multas coercitivas”.

“Éste nunca ha sido el objetivo de la Comisión. La Comisión no sale ganando con esto. La plataforma no sale ganando con esto. Nuestros consumidores no salen ganando con esto”, apuntó.

Bruselas multó a X en diciembre de 2025 con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia por el «diseño engañoso» de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.

Regnier recordó que X tiene hasta el próximo lunes, 16 de abril, para pagar esa multa.

La empresa debía cumplir un primer plazo, que caducaba el jueves, para el envío de medidas correctoras sobre su marca de verificación azul. Tendrá hasta el próximo 28 de abril para remitir a la Comisión soluciones sobre el repositorio publicitario y el acceso a los datos públicos.

La multa de la CE consistió en 45 millones de euros por la infracción a causa de la marca de verificación azul, 35 millones por el repositorio de anuncios y 40 millones en relación con el acceso a los datos por parte de los investigadores. EFE

