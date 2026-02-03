Bruselas analiza si excomisario Mandelson violó normas europeas por contactos con Epstein

Bruselas, 3 feb (EFE).- La Comisión Europea va a analizar si Peter Mandelson, exembajador británico en Estados Unidos y antiguo comisario europeo de Comercio, infringió la legislación europea por sus contactos con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, anunció este martes esa institución.

Por otra parte, Bruselas difundió hoy una declaración del actual comisario de Comercio, Maros Sefcovic, negando haber tenido ninguna relación con el delincuente sexual convicto, ya fallecido.

El portavoz comunitario Balazs Ujvari se refirió en la rueda de prensa diaria de la Comisión a la nueva difusión de papeles de Epstein, que implican al político británico.

«Como saben, como práctica general, contamos con normas establecidas en el Tratado y el Código de Conducta que los comisarios, incluidos los excomisarios, deben seguir. Si surge algún indicio de que algunas de estas normas podrían no haberse respetado, por supuesto, hacemos un seguimiento e investigamos estas posibles infracciones», dijo.

En ese contexto, señaló que Bruselas va a «evaluar» la situación por si «a la luz de estos nuevos documentos disponibles» se hubieran producido infracciones de las normas con respecto a Peter Mandelson.

El mismo portavoz dijo a continuación que el caso del actual comisario Maros Sefcovic es «una historia totalmente diferente» y leyó a continuación una breve declaración en su nombre, ante su supuesta vinculación a los papeles de Epstein.

«Nunca he tenido contacto, comunicación ni reunión, directa ni indirecta, con Jeffrey Epstein. No autoricé, solicité ni acepté que nadie mencionara mi nombre a Jeffrey Epstein, incluido (el diplomático y exmediador del diálogo entre Belgrado y Pristina) Miroslav Lajcak. Dicha mención se hizo sin mi conocimiento», señaló Sefcovic.

El actual comisario añadió que si Miroslav Lajcak mencionó su nombre, «fue para sus propios fines», «ajenos» a su «voluntad».

Además, Sefcovic aseguró en su declaración que tampoco recibió ninguna petición de reunión ni contacto con Jeffrey Epstein ni de Lajcak ni de ninguna otra persona.

«Me horroriza que se usara mi nombre en ese intercambio sin mi conocimiento ni consentimiento, y rechazo categóricamente cualquier insinuación de mi participación» concluye la declaración leída.

Por otra parte, preguntada por la situación del diplomático Miroslav Lajcak, la portavoz comunitaria Anitta Hipper recordó que dimitió de su labor en el anterior mandato de la Comisión.

Y precisó que corresponde a las autoridades nacionales determinar si existió algún tipo de «riesgo o amenaza a la seguridad» en ese caso.

Añadió que el diálogo que condujo durante su mandato «no se ve afectado» por esos acontecimientos.

Peter Mandelson, exembajador británico en Estados Unidos y antiguo ministro del Gobierno de Tony Blair, abandonó el Partido Laborista el 2 de febrero para evitar causarle “más vergüenza” a esa formación tras las nuevas revelaciones sobre su amistad con Epstein.

Mandelson, que ostenta el título de lord y fue destituido como embajador en Washington el año pasado, aparece en unos nuevos documentos desvelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los que al parecer el pederasta convicto estadounidense le pagó 75.000 dólares en tres transacciones separadas entre 2003 y 2004. EFE

