Bruselas anuncia el desbloqueo de más de 16.400 millones en fondos europeos para Hungría

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Bruselas, 29 may (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció este viernes el desbloqueo de 16.400 millones de euros para Hungría entre fondos NextGeneration, de cohesión y educación, tras semanas de negociaciones.

Von der Leyen, en una comparecencia conjunta en Bruselas con el primer ministro húngaro, Peter Magyar, dijo: «Nuestros equipos han trabajado duro día y noche juntos para encontrar puntos en común (…). Nos pusimos de acuerdo en proyectos muy concretos que apoyarán sectores clave como la energía, vivienda, transporte o pequeñas empresas».

Esta retención de fondos responde al prolongado pulso entre las instituciones comunitarias y el anterior ejecutivo de Viktor Orbán, marcado por las constantes advertencias europeas sobre el deterioro democrático de Hungría y la controversia por la aprobación de leyes restrictivas contra el colectivo LGTBIQ, entre otros aspectos. EFE

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