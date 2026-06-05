Bruselas apoya que Zelenski pida negociación directa para el fin de la guerra en Ucrania

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Tivat (Montenegro), 5 jun (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, expresó este viernes su respaldo a la carta abierta del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que pide una negociación directa con el presidente ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania.

«(Zelenski) cuenta con todo nuestro apoyo en lo que respecta al contenido de la carta», indicó Von der Leyen al ser preguntada por el asunto en una rueda de prensa en la ciudad montenegrina de Tivat, al término de una cumbre entre los líderes de la Unión Europea y los Balcanes Occidentales.

La política alemana afirmó que esa misiva «muestra que nadie desea la paz más que el pueblo de Ucrania y el presidente de Ucrania».

En el mismo encuentro con la prensa, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó que desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 «todos luchamos por una paz justa y duradera» .

«Todos los medios son importantes para lograr una paz justa y progresista en ese país: aumentar nuestra presión sobre Rusia para que apoye a Ucrania y, por supuesto, respaldar a Ucrania en sus esfuerzos por alcanzar la paz», dijo.

Añadió que la postura de la UE «sigue siendo la misma: apoyar a Ucrania y, al mismo tiempo, mirar hacia el futuro de ese país».

Previamente, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea en Bruselas, la portavoz comunitaria Anitta Hipper dijo este viernes que la carta supone «un nuevo llamamiento a Rusia para el fin de guerra» y demuestra que Ucrania «persigue unas negociaciones genuinas y un alto el fuego incondicional».

En ese sentido, indicó que la UE «valora» la petición de negociaciones directas y de alto el fuego por parte de Zelenski.

La portavoz agregó que la Unión Europea se centra en los hechos: mientras Ucrania y la UE quieren la paz, Rusia sigue atacando y, cuando ya se ha entrado en el quinto año de guerra, Rusia solo ha ocupado menos del 1 % del territorio ucraniano.

Zelenski ha propuesto un alto el fuego y negociaciones directas para poner fin a la guerra en una carta abierta a Putin, que publicó el jueves en sus redes sociales.

«Usted puede terminar su guerra», dice Zelenski en la misiva, donde dice que en las negociaciones deben participar la UE y Estados Unidos.

Zelenski plantea un encuentro con Putin que no debe celebrarse ni en Moscú ni en Kiev sino en un lugar como Suiza o un país árabe.

El primer paso debe ser un cese el fuego y un intercambio de prisioneros empezando por los civiles y por los niños secuestrados por Rusia.

Al final de la carta, Zelenski dice a Putin que si no termina la guerra, tendrá que luchar por su propia existencia ya que la historia muestra que cuando Rusia se cansa viene un cambio. EFE

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