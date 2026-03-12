Bruselas aprueba 440 millones de euros en ayudas públicas españolas al hidrógeno renovable

Bruselas, 12 mar (EFE).- La Comisión Europea dio este jueves luz verde para que España conceda 440 millones de euros en subvenciones directas a la producción de hidrógeno renovable, según informó la institución en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario considera que este esquema es «necesario y apropiado» para facilitar la producción de esta fuente de energía y que, además, tiene un «efecto incentivo y un impacto limitado sobre la competencia y el comercio dentro de la Unión Europea».

«La ayuda proporcionará efectos positivos, sobre todo en el medio ambiente, que pesan más que cualquier posible efecto negativo en términos de distorsiones a la competencia», dijo la institución para explicar su visto bueno a la medida.

Esta se implementará en forma de subvenciones directas por cada kilo de hidrógeno renovable producido que se desembolsarán durante los próximos doce meses y, una vez concedidas estas ayudas, los beneficiarios serán elegibles para recibir pagos durante un periodo de diez años, según indicó la Comisión.

España espera que este plan dé apoyo a la construcción de 382 MW de capacidad de electrólisis e incentive la producción de hasta 243.800 toneladas de hidrógeno renovable, lo que permitiría evitar la emisión de hasta 1,790 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Esto debería ayudar a que España alcance su objetivo de instalar 12 GW de capacidad de electrólisis para 2030, así como las metas de uso de fuentes de energía renovables de origen no biológico en el transporte y la industria que la UE se fijó en la Directiva de Energías Renovables.

La electrólisis permite obtener hidrógeno a partir de la descomposición del agua utilizando electricidad y, para que el hidrógeno resultante se considere renovable o «verde», esa electricidad tiene que haber sido producida con fuentes de energía renovables como la solar o eólica.

Las ayudas españolas se canalizarán a través del Banco Europeo de Hidrógeno, que en febrero cerró una nueva ronda de subastas para proyectos de toda la UE. En abril del año pasado Bruselas ya aprobó la concesión de otros 400 millones de euros en ayudas estatales españolas para financiar hidrógeno renovable a través de este instrumento. EFE

