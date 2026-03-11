Bruselas aprueba 70 millones de euros en ayudas a la prensa española para digitalización

Bruselas, 11 mar (EFE).- La Comisión Europea aprobó este miércoles un programa de ayudas estatales español de 70 millones de euros para apoyar a periódicos impresos españoles en su proceso de digitalización ante la «falta de inversión de los medios impresos de España» en ese ámbito.

En el marco de este programa, que estará vigente hasta 2028, se concederán cheques o vales a los periódicos y publicaciones impresas, así como subvenciones directas para apoyar proyectos avanzados de digitalización.

«El programa promoverá la digitalización de la prensa impresa en España, ya que el sector se enfrenta actualmente a una inversión insuficiente en tecnologías digitales», explicó la Comisión en un comunicado.

Según el Ejecutivo comunitario, estas ayudas no solo buscan mejorar la sostenibilidad y competitividad de los medios españoles gracias al apoyo a su modernización, sino también mejorar la calidad del contenido, fomentar el pluralismo mediático y acercar a los lectores mediante soluciones de digitalización.

Estas soluciones incluyen herramientas contra la desinformación, trazabilidad en origen para una mayor verificación, y plataformas de certificación y transparencia.

La CE detalló que podrán acceder a este programa de ayudas aquellos periódicos impresos que cumplan los requisitos para apoyar la adquisición de estas soluciones, como sistemas de gestión editorial, almacenamiento en la nube y herramientas de ciberseguridad.

Tras una evaluación del programa según las normas sobre ayudas estatales de la UE, Bruselas concluyó que «el programa es necesario y adecuado para abordar la falta de inversión en la digitalización de los medios impresos en España».

La Comisión también concluyó que el programa es «proporcionado», ya que se limita al «mínimo necesario» y tendrá un impacto «limitado» en la competencia y el comercio entre Estados miembros. EFE

iba/asa/ah