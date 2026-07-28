Bruselas aprueba ampliar ayudas de España al transporte por carretera por guerra en Irán

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Bruselas, 28 jul (EFE).- La Comisión Europea aprobó este martes prolongar dos meses y elevar a 703 millones de euros el presupuesto del plan español de ayudas al transporte por carretera destinado a apoyar al sector frente al aumento del precio de los combustibles por el conflicto en Oriente Medio.

El esquema, aprobado en junio, cubría originalmente el periodo de marzo a junio de 2026, que ahora se extiende para julio y agosto, según explicó en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

Además, el presupuesto pasa de los 402 millones de euros iniciales a un total estimado de 703 millones y se han ajustado las cantidades de ayuda que podrán recibir los beneficiarios para tener en cuenta la reducción temporal del impuesto especial sobre los hidrocarburos.

La Comisión Europea considera que, aun tras aplicar los cambios, el esquema sigue siendo «necesario, apropiado y proporcionado» para facilitar el desarrollo de una actividad económica y «no tiene un efecto adverso sobre las condiciones comerciales hasta un punto contrario al interés común».

En concreto, los servicios europeos de Competencia evaluaron el programa sobre la base del nuevo marco temporal de ayudas de Estado adoptado por la UE a finales de abril (METSAF, en inglés) y que abre la puerta a los Estados miembros para desplegar ayudas públicas pensadas en apoyo a los sectores económicos más expuestos a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

El 14 de julio, el Ejecutivo comunitario dio también luz verde para que España aumente en 65 millones de euros en total las subvenciones a la compra de combustible para productores agrícolas y empresas pesqueras adoptadas también por el conflicto.

Asimismo, la semana pasada aprobó un plan de 74 millones de euros en ayudas públicas de España al sector del transporte marítimo de pasajeros y mercancías para cubrir parte de los costes adicionales derivados de ese encarecimiento de los combustibles. EFE

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