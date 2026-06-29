Bruselas aprueba el plan de España de 402 millones en ayudas al transporte por carretera

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Bruselas, 29 jun (EFE).- La Comisión Europea dio este lunes luz verde a España para distribuir un total de 402 millones de euros en ayudas públicas al sector del transporte por carretera para compensar el impacto del encarecimiento de los combustibles derivado de la guerra en Oriente Medio, según informó la institución en un comunicado.

El esquema se basa en la concesión de ayudas directas que podrán cubrir hasta el 70 % de los costes adicionales incurridos por el conflicto entre el 1 de marzo y el 30 de junio en el caso de aquellas compañías que ya sean beneficiarias del programa de devoluciones fiscales previsto para el impuesto del diésel.

En el caso de las empresas que no se beneficien de este otro plan de ayudas, la subvención podrá o bien estar limitada a 50.000 euros por compañía o bien cubrir hasta el 70 % de los costes adicionales entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre.

En particular, el Ejecutivo comunitario evaluó que el programa tiene un presupuesto estimado «claro» y prevé un apoyo «temporal» para la actividad de compañías activas en el sector del transporte por carretera.

En consecuencia, concluyó que se trata de un esquema «necesario, adecuado y proporcionado» para «facilitar el desarrollo de una actividad económica», al tiempo que «no afecta de manera negativa a las condiciones comerciales de una forma contraria al interés común».

Los servicios europeos de Competencia evaluaron el programa sobre la base del nuevo marco temporal de ayudas de Estado adoptado por la UE a finales de abril (METSAF, en inglés) y que abre la puerta a los Estados miembros para desplegar ayudas públicas pensadas en apoyo a los sectores económicos más expuestos a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio. EFE

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