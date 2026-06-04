Bruselas aprueba el plan español de 25 millones en ayudas a los pescadores por la guerra

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Bruselas, 4 jun (EFE).- La Comisión Europea dio este jueves luz verde al esquema de ayudas para el sector pesquero de España que, con una dotación de 25 millones, busca aliviar el impacto de la guerra en Oriente Medio, en especial el encarecimiento de los carburantes, informó la institución en un comunicado.

El esquema estará en vigor hasta el 31 de diciembre de este año y prevé que las compañías beneficiarias reciban una compensación de 20 céntimos por cada litro de diésel comprado entre el 22 de marzo y el 30 de junio, hasta un máximo de 200.000 euros por buque y de 400.000 euros por armador.

Además, las ayudas podrán cubrir hasta el 70 % del coste adicional en la compra de combustibles derivado de la guerra en Oriente Medio.

Bruselas, de hecho, ha aprobado las ayudas bajo el nuevo Marco Temporal por la Crisis de Oriente Medio adoptado a finales de abril para dar más margen a los Gobiernos para apoyar a los sectores económicos más afectados por la guerra.

Los servicios europeos de Competencia comprobaron que las ayudas cumplen con las condiciones de dicho marco, en particular que el esquema cuenta con un «presupuesto estimado claro» y que las subvenciones se concederán de manera temporal para «apoyar el desarrollo de compañías activas en la producción primaria de productos pesqueros».

Tras su análisis, la Comisión concluyó que el programa es «necesario, adecuado y proporcionado» para facilitar el desarrollo de la actividad económica sin «afectar negativamente a las condiciones comerciales de una forma contraria al interés común».

Este plan de 25 millones de euros para el sector pesquero forma parte del paquete más amplio de 877 millones que el Gobierno español sacó adelante para paliar el impacto del conflicto y que incluye otras medidas como la ayuda de 20 céntimos para la adquisición de gasóleo agrícola y ayudas para la compra de fertilizantes y para el acceso a financiación. EFE

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