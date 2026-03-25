Bruselas aprueba el plan español de 50 millones a la descarbonización del calor industrial

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Bruselas, 25 mar (EFE).- La Comisión Europea dio este miércoles luz verde al plan de 50 millones desarrollado por España para apoyar la descarbonización de los procesos térmicos industriales, sustituyendo los combustibles fósiles que se utilizan normalmente por tecnologías limpias y renovables para la generación de calor.

El esquema prevé la concesión de ayudas en forma de prima fija por tonelada de dióxido de carbono (CO2) que una planta industrial deje de liberar a la atmósfera gracias a la sustitución de combustibles fósiles por fuentes renovables, informó en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

Las subvenciones se distribuirán siguiendo un sistema de subastas competitivas y cubrirán los costes adicionales en que incurran los beneficiarios en su transición desde fuentes contaminantes hacia tecnologías limpias.

Estas ayudas se podrán conceder hasta el 31 de diciembre de 2026, estarán condicionadas a una reducción «verificada» de las emisiones vinculadas a la producción de calor industrial y se pagarán cada seis meses durante un periodo máximo de cinco años.

Además, Bruselas destacó que «el esquema incluye diferentes mecanismos para premiar el consumo flexible de electricidad» y estará financiado con fondos del plan español de recuperación y resiliencia.

La Comisión concluyó, en particular, que el plan es «necesario y adecuado» para lograr una reducción de gases de efecto invernadero y acelerar la transición verde, así como «proporcionado» porque está «limitado al mínimo necesario» y apenas tiene impacto sobre la competencia y el comercio entre Estados miembros.

El proceso competitivo se articula a través de convocatorias nacionales de subastas como servicio (AaaS) dentro del Fondo Europeo de Innovación, una modalidad que permite a los Estados miembros servirse de las subastas comunitarias con una dotación nacional exclusiva para proyectos del país a las que no llegan las ayudas europeas. EFE

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