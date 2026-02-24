Bruselas aprueba la compra de la española Factor Energía por la japonesa Marubeni

Bruselas, 24 feb (EFE).- La Comisión Europea dio este martes luz verde para que la empresa japonesa Marubeni se haga con el control exclusivo de la comercializadora de energía española Factor Energía tras constatar que la operación no generaría problemas de competencia.

En concreto, el Ejecutivo comunitario señala que la transacción tendría un impacto limitado sobre la competencia en los mercados en los que las empresas están activas, según explicó en un comunicado.

«La Comisión ha concluido que la entidad fusionada no tendría la capacidad ni el incentivo de llevar a cabo ninguna estrategia de exclusión», señaló la institución, que ha analizado la compra con su proceso habitual de revisión de fusiones.

La transacción, recordó, está ligada principalmente a la distribución y el suministro minorista de gas en Portugal.

Esta se llevará a cabo a través de la adquisición de acciones en Factor Energía por parte del grupo Marubeni, que se dedica a actividades de comercio e inversión en varios sectores, a través de su subsidiaria europea SmartestEnergy Europe Limited.

Factor Energía, con sede en España, se dedica principalmente al suministro de electricidad y gas natural a minoristas, complementado con actividades de representación de plantas de renovables y cogeneración y de servicios relacionados con la energía. EFE

