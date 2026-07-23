Bruselas aprueba la venta de firma de videojuegos EA a consorcio liderado por Arabia Saudí

Compartir

2 minutos

Bruselas, 23 jul (EFE).- La Comisión Europea aprobó este jueves la venta de la compañía estadounidense Electronic Arts (EA), productora del popular videojuego de fútbol EA Sports FC y el de simulacion Los Sims, a un consorcio liderado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí.

El Ejecutivo comunitario ha concluido que la operación, valorada en 55.000 millones de dólares, no plantea problemas de competencia «dado su impacto limitado en los mercados en los que las compañías están activas», según detalló la institución en un comunicado.

El consorcio que adquiere EA -conocida también por las populares franquicias Madden NFL y Battlefield- está conformado además por fondos de inversión estadounidenses, entre ellos Affinity Partners, la firma con sede en Miami fundada por Jared Kushner, exasesor de la Casa Blanca y yerno del presidente Donald Trump.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF, por sus siglas en inglés) ya posee una participación del 9,9% en EA y renovará su inversión existente como parte de la transacción.

Una vez finalizado el negocio, EA dejará de cotizar en la bolsa de valores Nasdaq, pero mantendrá su sede en Redwood City (California).

Electronic Arts es conocida en todo el mundo por su juego FIFA, una simulación de fútbol actualizada cada año desde 1993 hasta 2023, cuando la empresa perdió la licencia tras un desacuerdo financiero con la organización homónima.

A pesar del cambio de nombre, el juego -ahora llamado EA Sports FC-, conservó en gran medida su base de jugadores, hasta el punto de convertirse en el más vendido en Europa Occidental en 2023, año del lanzamiento de la primera edición: EA Sports FC 2024.

Además del fútbol, el grupo de California edita, bajo licencia, Madden (fútbol americano en colaboración con la liga NFL), NHL (hockey), UFC (artes marciales mixtas) y F1 (Fórmula 1).

La productora, fundada en 1982 por un antiguo empleado de Apple, Trip Hawkins, también es propietaria de la franquicia Los Sims, un juego que permite crear un avatar y desarrollar personajes y una ciudad en un mundo virtual. EFE

asa/par/mb