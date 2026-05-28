Bruselas aprueba plan de España para conceder 500 millones en ayudas para fertilizantes

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Bruselas, 28 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) aprobó este jueves un plan de ayudas estatales de España por 500 millones de euros para apoyar a las empresas agrícolas que se enfrentan al incremento de los precios de los fertilizantes debido a la crisis en Oriente Medio.

El esquema, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, tiene como objetivo mitigar el impacto de este encarecimiento en las compañías dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas.

Las ayudas se distribuirán en forma de subvenciones directas, y las condiciones estipulan que «las empresas pueden recibir 22 euros por hectárea para tierras de secano y 55 euros por hectárea para tierras de regadío, por un máximo de 300 hectáreas por beneficiario», explicó la institución en un comunicado.

Estos fondos cubrirán «hasta el 70 % de los costes adicionales de fertilizantes resultantes de la crisis de Oriente Medio», según la CE.

La medida ha sido aprobada al amparo del Marco Temporal de Ayudas Estatales por la Crisis de Oriente Medio (METSAF), adoptado por la Comisión el 29 de abril de 2026 y que busca abordar los efectos de la crisis en los sectores más expuestos de la economía comunitaria, concretamente en la agricultura, la pesca, el transporte y las industrias con un uso intensivo de energía.

Tras evaluar la iniciativa española según las normas de ayudas de Estado de la Unión Europea, el Ejecutivo comunitario dictaminó que el plan se ajusta a las condiciones del METSAF.

La institución concluyó en su decisión que el esquema «es necesario, adecuado y proporcionado para facilitar el desarrollo de una actividad económica y no afecta negativamente a las condiciones comerciales en una medida contraria al interés común». EFE

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