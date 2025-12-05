Bruselas aprueba que el francés BPCE se haga con el control del portugués Novo Banco

Bruselas, 5 dic (EFE).- La Comisión Europea dio este viernes luz verde para que BPCE, el segundo mayor banco de Francia, se convierta en el único accionista del portugués Novo Banco tras haber comprado las participaciones que tenía en la entidad el Estado portugués.

El Ejecutivo comunitario ha concluido que la operación no generaría problemas de competencia puesto que la posición de mercado de las compañías combinadas será limitado, según informó la institución en un comunicado.

En octubre, BPCE firmó acuerdos con el Gobierno de Portugal y el Fondo de Resolución -dependiente del Banco Central de Portugal- para la compra de sus participaciones minoritarias en Novo Banco, del 11,5 % y del 13,5 %, respectivamente, por un valor de 1.600 millones de euros.

La entidad francesa se hizo así con el control total de la entidad, la cuarta mayor de Portugal, tras haber adquirido en agosto el 75 % del capital social de la misma al fondo estadounidense Lone Star, imponiéndose a la entidad española Caixabank.

Portugal se convertirá en el segundo mercado para el BPCE tras una operación que supone la mayor adquisición bancaria transfronteriza de la zona euro de la última década, explicó el presidente del consejo de administración del banco francés, Nicolas Namias, al firmar los acuerdos de octubre.

El Novo Banco nació en agosto de 2014 tras la quiebra del Banco Espírito Santo (BES) y fue recapitalizado entonces con 4.900 millones de euros.

Actualmente es la cuarta entidad bancaria de Portugal con un 9 % de cuota de mercado entre los particulares y cerca del 14 % entre las empresas.

Cuenta con 1,7 millones de clientes particulares y gestiona una cartera de 17.000 millones de euros en créditos a las empresas, y dispone de una red de unas 290 sucursales y socios externos, con una plantilla de 4.200 empleados.

Se espera que toda la transacción sea completada en el primer semestre de 2026. EFE

