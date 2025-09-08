The Swiss voice in the world since 1935

Bruselas asegura que flotillas como la que se dirige a Gaza pueden provocar una escalada

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 8 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) afirmó este lunes que desaconseja iniciativas como la Flotilla Sumud, que salió con ayuda humanitaria desde costas españolas hacia Gaza, porque pueden provocar una escalada de la situación.

«Tengo que decir que no alentamos flotillas como esta porque básicamente pueden escalar la situación y también ponen en riesgo a sus participantes», declaró la portavoz de la CE Eva Hrncirova durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Sin embargo, también recalcó que no son «justificables» ataques contra la flotilla, «como ataques con drones».

«Creemos que el mejor modo de repartir la ayuda humanitaria es mediante nuestros socios (humanitarios)», expuso.

Agregó que en el caso de la Flotilla de la Libertad que intentó llegar a Gaza en junio «sus participantes fueron detenidos y su carga fue incautada, así que no ayudó de ninguna manera».

«Lo que intentamos hacer es persuadir a las autoridades israelíes de que no impongan obstáculos ni problemas logísticos y de registro a nuestros socios humanitarios. Intentamos incrementar el número de camiones que están entrando a Gaza y principalmente intentamos detener el sufrimiento de las personas en Gaza», apuntó, y recalcó que la Comisión Europea trabaja con socios humanitarios con experiencia que saben cómo entregar la ayuda para que llegue a quienes la necesitan.

Preguntada por cómo la Flotilla Sumud podría provocar una escalada de la situación, la portavoz dijo que si los ciudadanos europeos que van en las embarcaciones «se encuentran con problemas, podría ser algún tipo de escalada de la situación».

jug/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR