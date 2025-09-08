Bruselas asegura que flotillas como la que se dirige a Gaza pueden provocar una escalada

2 minutos

Bruselas, 8 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) afirmó este lunes que desaconseja iniciativas como la Flotilla Sumud, que salió con ayuda humanitaria desde costas españolas hacia Gaza, porque pueden provocar una escalada de la situación.

«Tengo que decir que no alentamos flotillas como esta porque básicamente pueden escalar la situación y también ponen en riesgo a sus participantes», declaró la portavoz de la CE Eva Hrncirova durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Sin embargo, también recalcó que no son «justificables» ataques contra la flotilla, «como ataques con drones».

«Creemos que el mejor modo de repartir la ayuda humanitaria es mediante nuestros socios (humanitarios)», expuso.

Agregó que en el caso de la Flotilla de la Libertad que intentó llegar a Gaza en junio «sus participantes fueron detenidos y su carga fue incautada, así que no ayudó de ninguna manera».

«Lo que intentamos hacer es persuadir a las autoridades israelíes de que no impongan obstáculos ni problemas logísticos y de registro a nuestros socios humanitarios. Intentamos incrementar el número de camiones que están entrando a Gaza y principalmente intentamos detener el sufrimiento de las personas en Gaza», apuntó, y recalcó que la Comisión Europea trabaja con socios humanitarios con experiencia que saben cómo entregar la ayuda para que llegue a quienes la necesitan.

Preguntada por cómo la Flotilla Sumud podría provocar una escalada de la situación, la portavoz dijo que si los ciudadanos europeos que van en las embarcaciones «se encuentran con problemas, podría ser algún tipo de escalada de la situación».

