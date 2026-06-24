Bruselas asegura que no habrá «ningún tipo de concesión» a los talibanes tras la reunión

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Bruselas, 24 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) apostilló este miércoles que no se realizará «ningún tipo de concesión» al régimen talibán que gobierna de facto Afganistán después de que este martes se celebrara una reunión a nivel técnico en Bruselas centrada en el retorno de migrantes afganos.

«No se trata de concesiones ni de ningún tipo de concesión. Se trata únicamente de conversaciones operativas sobre cómo podemos repatriar a los delincuentes. De eso tratan las conversaciones ahora mismo», dijo el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en rueda de prensa.

Este martes, un portavoz del Ejecutivo comunitario confirmó que el encuentro estuvo orientado al retorno «de criminales graves y personas que suponen un riesgo para la seguridad de la Unión», mientras que fuentes del Ministerio de Exteriores del Gobierno de facto talibán señalaron a EFE que el eje de las conversaciones fue la reanudación de los servicios consulares en la UE.

Sobre los servicios consulares, Brunner aseguró que no sabe si se discutió porque no estuvo allí y que se trata de una competencia de los Estados miembros, y recordó que «los talibanes tienen la obligación internacional, frente a Afganistán, de asumir las consecuencias de sus actos».

«Es importante señalar que existe la obligación de asumir sus propias medidas, y eso es precisamente lo que les hemos dicho a los talibanes en esta declaración», apuntó.

También manifestó que estas conversaciones son «una cuestión puramente informativa: cómo se puede llevar a cabo la repatriación de quienes no tienen derecho a permanecer en la UE».

En la reunión participaron otros 15 Estados miembros -que no especificaron y entre los que no estaba España, según fuentes diplomáticas-, «lo que permitió dar seguimiento a las conversaciones técnicas celebradas en enero de 2026 en Kabul, en particular con respecto a la identificación de los repatriados, la expedición de documentos de viaje y su retorno», según detalló a EFE un portavoz comunitario.

El relator especial de las Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, calificó a mediados de abril de «sumamente preocupantes» los planes de la Comisión para celebrar estas reuniones. EFE

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