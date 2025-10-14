Bruselas autoriza la adquisición de Spirit AeroSystem por parte de Boeing

Bruselas, 14 oct (EFE).- La Comisión Europea autorizó este martes la adquisición del proveedor estadounidense Spirit AeroSystems por parte de la también estadounidense Boeing, a condición de que ceda una parte del negocio a su competidor europeo Airbus y a la empresa malasia CTRM.

El Ejecutivo comunitario considera que la adquisición no creará problemas a la libre competencia si Boeing cumple esos compromisos, según explicó en un comunicado.

Spirit AeroSystem suministra componentes para la construcción de los aviones de Boeing y de Airbus, por lo que Bruselas temía que el constructor estadounidense tuviera «la habilidad y el incentivo» de dejar de proveer material a su competidor europeo.

Le preocupaba, además, que Boeing tuviera acceso a información comercialmente sensible relacionada con Airbus y la utilizara en su beneficio.

«Esto podría haber incrementado los precios y dificultado la búsqueda de grandes aviones comerciales, lo que significa que los pasajeros europeos podrían enfrentarse a un mayor coste de los billetes», dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política de Competencia, Teresa Ribera.

Ante las preocupaciones de la Comisión Europea, Boeing ofreció ceder a Airbus todos los negocios de Spirit que actualmente le suministran componentes, incluyendo todos los activos y el personal necesarios.

También la fábrica de Spirit en Malasia, que actualmente suministra componentes, entre otros, a Airbus, a Composites Technology Research Malaysia Sdn. Bhd. (CTRM)

«Los compromisos de Boeing preservarán la competencia en este mercado crucial, permitirán la entrada de un nuevo rival y garantizarán que los fabricantes de aviones comerciales obtengan las piezas que necesitan a precios competitivos», aseguró Ribera. EFE

