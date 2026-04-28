Bruselas autoriza la creación de una empresa conjunta entre Airbus y Air France

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Bruselas, 28 abr (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este martes su autorización para la creación de una empresa conjunta entre las firmas aeronáuticas Airbus SAS, controlada por la neerlandesa Airbus SE, y Société Air France, de la francesa Air France KLM SA.

La transacción se refiere «a la combinación de las ofertas de ambas empresas en materia de servicios de mantenimiento de componentes para aerolíneas que utilizan el avión A350 en todo el mundo», explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado

La Comisión concluyó que la transacción no plantea problemas de competencia, «dado su impacto limitado en la competencia en los mercados donde operan las empresas», y que esta nueva compañía «seguirá compitiendo con varios competidores solventes, incluidos otros fabricantes de componentes y proveedores de servicios de mantenimiento de componentes para el avión A350, así como aerolíneas que realizan la reparación de componentes utilizados en sus propias flotas».

Además, la CE constató que, a medida que la plataforma A350 madure, se prevé «la aparición de un mercado de segunda mano para componentes, lo que reducirá las barreras de entrada para los nuevos proveedores de servicios de mantenimiento de componentes».

La unión se aprobó por la vía rápida y, aunque en el marco de la investigación Airbus y Airfrance presentaron alegaciones de eficiencia, la Comisión no tuvo que pronunciarse al respecto, aunque le permitió «evaluar la plausibilidad de las mismas» así como «ofrecer orientación al respecto». EFE

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