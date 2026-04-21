Bruselas autoriza una licitación en el metro de Lisboa tras vetar a una subsidiaria china

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(Actualiza con la reacción de la asociación europea de suministros ferroviarios UNIFE)

Bruselas, 21 abr (EFE).- La Comisión Europea autorizó este martes la licitación para diseñar, construir y mantener la nueva Línea Violeta del metro de Lisboa, tras vetar la participación en el concurso público de la empresa Portugal CRRC Tangshan Rolling Stock Unipessoal, subsidiaria del grupo estatal chino CRRC, por haber obtenido subsidios que distorsionaban la libre competencia.

Se trata de la primera vez que el Ejecutivo comunitario aprueba una operación con condiciones desde que entró en vigor el reglamento sobre subvenciones extranjeras en 2023, que permite a Bruselas analizar licitaciones públicas y, en última instancia, impedir la participación de una empresa si considera que los ayudas extranjeras recibidas distorsionan la competencia.

Metropolitano de Lisboa -la compañía de metro de la capital portuguesa- abrió la licitación en abril de 2025 y entre los candidatos estaba el consorcio liderado por Mota-Engil, compañía portuguesa de construcción e infraestructuras, que para este caso subcontrató a Portugal CRRC, subsidiaria del gigante chino.

Bruselas abrió la investigación el pasado mes de noviembre y ha llegado a la conclusión de que la subsidiaria china obtuvo ayudas públicas de «miles de millones de euros», según dijeron fuentes comunitarias. Estas otorgaban al consorcio «una ventaja competitiva injusta, en detrimento de los demás licitadores», afirmó la Comisión en un comunicado.

Para subsanarlo, el Ejecutivo comunitario ha aceptado que Mota-Engil sustituya a Portugal CRRC por la polaca Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna, que no ha recibido subsidios distorsionadores, como miembro del consorcio para llevar a cabo las obras del metro de la Línea Violeta.

Tras el cambio, el consorcio puede seguir aspirando a obtener la licitación de Metropolitano de Lisboa, que ahora tendrá la última palabra para decidir a quién otorga la construcción de la infraestructura.

La asociación UNIFE, que representa a la industria europea de suministros para el ferrocarril, celebró la decisión «firme pero equilibrada» tomada por la Comisión Europea y subrayó que esta «protege la integridad del mercado único, al mismo tiempo que mantiene su apertura a la competencia global en condiciones justas».

Su director general, Enno Wiebe, destacó además en un comunicado que la decisión muestra la «credibilidad» del reglamento sobre subsidios extranjeros y confirma la importancia del mismo «para salvaguardar una competencia justa para las industrias estratégicas europeas, como el ferrocarril». EFE

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