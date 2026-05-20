Bruselas avala ante la Eurocámara que España usase fondos europeos para gasto corriente

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Bruselas, 20 may (EFE).- La Comisión Europea ha trasladado al Parlamento Europeo que el uso de fondos de recuperación por parte de España para cubrir otros gastos presupuestarios está en línea con la normativa del fondo Next Generation, en una carta a la que tuvo acceso EFE.

Así lo han explicado el vicepresidente de Cohesión y Reformas, Rafaelle Fitto, y los comisarios de Economía, Valdis Dombrovskis, y Presupuesto, Piotr Serafin, en la misiva enviada ayer al presidente de la comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara, el eurodiputado popular alemán Andreas Schwab, y al parlamentario de esa comisión Daniel Freund, también alemán de los Verdes.

En la misma, los comisarios afirman que están al tanto del informe del Tribunal de Cuentas español que consideró que el Gobierno «debería haber justificado de manera más exhaustiva» ciertas transferencias presupuestarias, en referencia al uso de 2.389 millones de euros de fondos de recuperación «sobrantes» para pensiones en 2024. EFE

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