Bruselas avala plan español de 74 millones en subvenciones al marítimo por guerra de Irán

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Bruselas, 27 jul (EFE).- La Comisión Europea dio luz verde este lunes al plan de 74 millones de euros en ayudas públicas de España al sector del transporte marítimo de pasajeros y mercancías para cubrir parte de los costes adicionales derivados del encarecimiento de los combustibles como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

Los servicios europeos de competencia concluyeron que este programa de ayudas es «necesario, adecuado y proporcionado» para «facilitar el desarrollo de una actividad económica», y que «no afecta a las condiciones comerciales de una forma contraria al interés común», informó la institución en un comunicado.

El esquema beneficia a empresas dedicadas al transporte marítimo de pasajeros, mercancías y transbordo rodado (Ro-Ro) en rutas «específicas» que conectan la península ibérica con Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, así como en algunas rutas entre islas.

El apoyo a estas compañías toma la forma de subvenciones cuyo importe se calculará en función del consumo real de combustible, basado a su vez en el arqueo bruto (la capacidad interna de los buques) y las millas náuticas recorridas en las rutas que optan a las ayudas.

Estas subvenciones cubrirán los costes adicionales observados entre el 21 de marzo y el 21 de septiembre de este año y no podrán superar el 70 % del incremento registrado.

El Ejecutivo comunitario evaluó este esquema de ayudas sobre la base del nuevo marco temporal de ayudas de Estado adoptado por la Unión Europea a finales de abril (METSAF, en inglés) y que abre la puerta a los Estados miembros para desplegar ayudas públicas pensadas en apoyo a los sectores económicos más expuestos a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio. EFE

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