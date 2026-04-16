Bruselas avala que Alemania alivie las facturas eléctricas industriales con 3.800 millones

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Bruselas, 16 abr (EFE).- La Comisión Europea dio este jueves luz verde al plan diseñado por Alemania para aliviar las facturas eléctricas pagadas por su industria intensiva en el uso de energía hasta el final de 2028, informó la institución en un comunicado.

Del mismo modo, el Ejecutivo comunitario concedió también su aval a planes similares desarrollados por Bulgaria y Eslovenia, aunque de cuantías mucho menores: 334 millones y 90 millones, respectivamente.

Los tres esquemas tienen como objetivo compensar una parte de los costes de electricidad que afronten empresas electrointensivas de sectores con un riesgo «significativo» de deslocalización a territorios con exigencias climáticas «menos ambiciosas o inexistentes».

De acuerdo con el esquema alemán, las compañías beneficiarias podrán solicitar las ayudas después de cada año vencido, cuando ya se conozca el consumo eléctrico y el precio mayorista medio de la electricidad.

El plan búlgaro, sin embargo, canalizará las ayudas a través de los proveedores de electricidad mediante una reducción mensual de sus facturas, mientras que el esloveno realizará dos pagos anuales en función del consumo eléctrico esperado.

Bruselas concluyó que los tres esquemas facilitarán el desarrollo de actividades económicas de los sectores elegibles y persiguen el objetivo de «preservar la viabilidad económica» de las empresas, al tiempo que «cumplen con la condición de que el precio reducido de la electricidad sea de al menos 50 euros por megavatio/hora (MWh).

Además, destacó que los tres planes compensarán el consumo eléctrico de los beneficiarios durante un máximo de tres años y que las compañías tendrán que invertir como mínimo un 50 % de las ayudas que reciban en «activos nuevos o modernizados para reducir los costes del sistema eléctrico», sin aumentar el uso de combustibles fósiles.

Así, los servicios de Competencia de la Comisión determinaron que estos esquemas son «necesarios, adecuados y proporcionados» para «acelerar la transición hacia una economía con cero emisiones netas y facilitar el desarrollo de actividades económica que son importantes para el Plan de la Industria Verde».

Los avales han sido concedidos como parte del marco temporal denominado que la UE tiene vigente hasta 2030 para relajar las normas sobre ayudas públicas que aceleren la transición verde y la descarbonización de la industria europea (CISAF por sus siglas en inglés). EFE

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