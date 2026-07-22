Bruselas avala que fondo español Asterion entre en capital de la británica Southern Water

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Bruselas, 22 jul (EFE).- La Comisión Europea ha dado este miércoles luz verde a la entrada del fondo español Asterion Industrial Partners en el capital de la empresa británica de gestión de agua Southern Water, propiedad del fondo de inversión australiano Macquarie.

El Ejecutivo comunitario señaló en un comunicado que la operación no plantea problemas de competencia dados los «solapamientos limitados» de la actividad de las firmas involucradas en el Espacio Económico Europeo (EEE).

Los servicios europeos de Competencia evaluaron la transacción siguiendo el procedimiento simplificado de control de fusiones y concentraciones, que se utiliza en los casos menos problemáticos.

Cuando confirmó la operación el pasado 22 de junio, Asterion avanzó que se haría con aproximadamente un 20 % del capital de Southern Water, así como que se había comprometido a realizar «la mayor parte» de una inversión de 300 millones de libras esterlinas, que es el último tramo de una inyección de 1.200 millones de libras anunciado por la compañía británica un año antes.

Southern Water presta servicio a unos 4,7 millones de clientes en el sureste de Inglaterra, encargándose de los servicios de recogida y tratamiento de aguas residuales en Hampshire, la Isla de Wight, West Sussex, East Sussex y Kent, así como del suministro y la distribución de agua potable en aproximadamente la mitad de esta zona. EFE

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