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Bruselas avisa a España del riesgo de que incumpla su senda de gasto en 2026

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Bruselas, 3 jun (EFE).- La Comisión Europea avisó este miércoles a España del riesgo de que en 2026 incumpla la senda de gasto público pactada con Bruselas, al aumentarlo un 5,1 % frente al 3,5 % acordado, aunque el país lograría respetar las normas europeas gracias a la flexibilidad solicitada para el gasto en defensa.

Las recomendaciones de política fiscal publicadas hoy por el Ejecutivo comunitario piden al Gobierno que, a la vista del desvío previsto, «asegure que el gasto neto respeta las tasas máximas de crecimiento» establecidas en su plan fiscal, al tiempo que «hace uso de la flexibilidad de la cláusula nacional de escape para un mayor gasto en defensa».

La Comisión Europea calcula que el gasto público neto aumentará un 5,1 % este año y que el incremento acumulado entre 2024 y 2026 será del 14,9 %, frente a la subida máxima del 3,5 % y 13 % que fija, respectivamente, la senda fiscal. EFE

lpc/ahg/jgb

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