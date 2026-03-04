Bruselas busca calmar a las regiones ante el temor a los recortes en política de cohesión

Bruselas, 4 mar (EFE).- La Comisión Europea trató este miércoles de tranquilizar a las regiones de la UE durante un debate que dejó patente el temor de todas ellas a que el próximo presupuesto europeo conlleve un recorte de los fondos destinados a la cohesión como consecuencia del aumento de las inversiones en otras prioridades, en particular en el ámbito de la competitividad y la defensa.

El asunto se trató en un debate sobre el marco presupuestario plurianual tras 2027 celebrado en el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), a partir de un dictamen de la finlandesa Sari Rautio (PPE), concejal de Hämeenlinna (Finlandia), que pide que la cohesión se mantenga como pilar central de la solidaridad europea en el próximo marco presupuestario.

El comisario europeo de Presupuesto, Piotr Serafin, insistió en que hay que modernizar el presupuesto europeo no porque el actual modelo «haya fracasado», sino porque «vivimos en un contexto totalmente diferente». La UE, según subrayó, tendrá que invertir mucho más en seguridad y defensa y en competitividad.

Admitió que las «restricciones» en los presupuestos pueden empujar a hacer recortes, pero consideró fundamental preservar el papel de la política de cohesión y equiparla con herramientas para afrontar los retos.

«Queremos que las regiones estén en el centro de las políticas de cohesión», aseguró Serafin, que no obstante precisó que Bruselas no puede «garantizar» que vaya a haber «una descentralización efectiva» para la gestión de esas políticas en los Veintisiete.

En el debate intervinieron también representantes de distintas comunidades autónomas españolas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), dijo que las regiones son conscientes de la «complejidad de las nuevas prioridades» a nivel de la UE, pero subrayó que se debe «evitar que generen brechas territoriales que rompan el principio de igualdad».

Hizo hincapié también en que «solo habrá Europa si las ciudades y regiones están presentes en su diseño, objetivos y financiación».

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (PP), insistió en la necesidad de apoyar las políticas de cohesión con fondos «suficientes» y de que las regiones «gestionen sus propios fondos», así como de contar con unas políticas de cohesión «más fáciles de utilizar, con menos burocracia» y un fondo específico.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, pidió que en el nuevo marco presupuestario plurianual haya «participación, capacidad de ejecución, ambición y certidumbre» y dijo que la política de cohesión no puede «quedar relegada» ya que Europa no puede avanzar sin una fuerte política en ese ámbito.

«No queremos una Europa construida desde el individualismo, sino desde la solidaridad y el avance común. Hay quien busca debilitarnos, así que no caigamos en la trampa», subrayó.

La alcaldesa de Las Palmas, Carolina Darias (PSOE), sostuvo por su parte que defiende un presupuesto europeo «más ambicioso, con recursos propios sólidos y previsibles, que no debilite la política de cohesión ni se recentralice».

El dictamen debatido, adoptado por unanimidad en el pleno de hoy, pide mayor ambición en el futuro presupuesto y rechaza la fusión de los fondos territoriales y agrícolas. Entre otras demandas, insta a incluir más recursos, normas más sencillas y a preservar la cohesión como principio fundamental. EFE

