Bruselas califica de «violación inaceptable» el impacto de probable misil ruso en Polonia

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(Actualiza con declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen)

Bruselas, 30 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó este jueves como «otra violación inaceptable» el impacto de un misil probablemente ruso en Polonia tras invadir el espacio aéreo europeo durante el ataque masivo ruso contra Ucrania de esta pasada madrugada.

«Otra violación inaceptable de nuestro espacio aéreo de la UE, provocada por los últimos ataques rusos contra Ucrania, esta vez sobre Polonia», expresó Von der Leyen en un mensaje en redes sociales.

La jefa del Ejecutivo comunitario alabó la «valentía» del pueblo polaco y trasladó los «pensamientos» al primer ministro, Donald Tusk.

«Para poner fin a esto, estamos ayudando a Ucrania a ganar esta guerra en todo lo que esté a nuestro alcance. Y estamos construyendo una sólida arquitectura de seguridad europea en tierra, mar y aire», añadió la mandataria alemana.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también trasladó la solidaridad de la UE a las autoridades ucranianas y polacas «que trabajan incansablemente para proteger y defender a sus ciudadanos».

«La agresión rusa representa una amenaza para la seguridad de Europa en su conjunto», advirtió Costa en otro mensaje en redes sociales.

El mandatario portugués recordó que la UE «seguirá unida frente a esta agresión», por lo que seguirá intensificando su apoyo «para fortalecer la defensa aérea de Ucrania, incluyendo sus capacidades antimisiles y antidrones».

Las autoridades polacas informaron de la incursión durante la noche de un misil procedente del espacio aéreo ucraniano que se estrelló en la localidad polaca de Tarnawa-Kolonia (este), donde dejó un cráter de unos 10 metros de diámetro y fragmentos dispersos a dos kilómetros de la población más cercana.

Este incidente se produjo cuando Ucrania sufría un intenso ataque ruso con 70 misiles y 280 drones contra empresas de la industria militar, telecomunicaciones y centros logísticos en las ciudades de Kiev, Leópolis y otras regiones del país, según informó el Ministerio de Defensa ruso. EFE

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