Bruselas celebra el viernes un «colegio de seguridad» tras la cumbre de líderes del jueves

2 minutos

Bruselas, 21 ene (EFE).- La Comisión Europea celebrará el próximo viernes, tras la cumbre extraordinaria de líderes europeos que tendrá lugar el jueves por la noche para abordar la crisis de Groenlandia, una reunión del llamado «colegio de seguridad» en la que se debatirán los asuntos abordados en esa cita y los próximos pasos a dar, anunció este miércoles el portavoz comunitario Olof Gill.

En el encuentro, un nuevo formato estrenado el pasado año para discutir a nivel de los 27 comisarios que integran el Ejecutivo comunitario asuntos clave considerados prioritarios, se «pasará revista a los debates en la cumbre, los resultados y se debatirá a nivel de la Comisión Europea los próximos pasos a dar», dijo el portavoz en la rueda de prensa diaria de esa institución.

El mismo portavoz no descartó que se puedan tomar decisiones en esa reunión.

El pasado año Bruselas comenzó a convocar el colegio de seguridad, con el objetivo de que los 27 estados miembro reciban actualizaciones periódicas sobre los avances en materia de seguridad, entendida esta en un concepto amplio.

Los jefes de Estado y de Gobierno se reunirán el jueves en una cumbre extraordinaria en Bruselas para analizar cómo debe abordar la UE su relación con Estados Unidos, que hasta ahora era su principal aliado y se prevé que discutan posibles represalias comerciales, en caso de que su presidente, Donald Trump, acabe cumpliendo su amenaza con la imposición de aranceles.

A nivel de la UE se discute la posibilidad de responder con represalias comerciales por valor de 93.000 millones de euros e incluso la posibilidad de estrenar el instrumento anticoerción, con el que la UE puede imponer restricciones a la importación y a la exportación a Estados Unidos, a sus inversiones en la UE, restringir los derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses o prohibirles participar en licitaciones públicas. EFE

