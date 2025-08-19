The Swiss voice in the world since 1935

Bruselas celebra que Putin esté dispuesto a reunirse con Zelensky y prepara el encuentro

Bruselas, 19 ago (EFE).- La Comisión Europea valoró este martes que el presidente ruso, Vladimir Putin, se muestre ahora dispuesto a celebrar una reunión bilateral con el ucraniano, Volodímir Zelensky, y dijo que los socios europeos trabajan con Kiev y Washington para preparar esa cita «lo mejor posible».

«En el pasado el presidente Putin había rechazado reunirse con Zelensky, así que por supuesto celebramos que haya cambiado de opinión y haya dicho al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que estaría dispuesto a participar en esa reunión», dijo en una rueda de prensa la portavoz de la institución Arianna Podestá.

El Ejecutivo comunitario, explicó, no tiene información específica sobre el formato de la reunión o el posible calendario para la misma y la decisión sobre dónde se celebrará depende de las partes implicadas.

«De nuestro lado seguiremos trabajando, como hemos hecho hasta ahora, con nuestros socios europeos con el presidente Zelensky y el presidente Trump para prepararla de la mejor manera posible», indicó, aunque rehusó especular sobre el posible calendario para próximos encuentros.

«Nuestra intención es trabajar lo antes posible en cualquier acuerdo que pueda traer una paz justa y duradera para Ucrania», dijo.

En este sentido, explicó que el trabajo técnico con Kiev y Washington «continuará en los próximos días y semanas sobre el tema de las garantías de seguridad», pero aún no hay una fecha concreta para una reunión con la administración estadounidense sobre este tema ni concreción sobre cómo estas se materializarán.

En las reuniones celebradas ayer en la Casa Blanca, Estados Unidos se mostró dispuesto a involucrarse en las garantías de seguridad para Ucrania junto a otros socios internacionales, aunque no se acordó el despliegue de tropas estadounidenses ni se concretó cómo participaría exactamente Washington, algo que se debatirá próximamente, según explicó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

En cuanto a si Bruselas sigue exigiendo un alto al fuego, la portavoz comunitaria se limitó a señalar que para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, «lo importante es que pare la matanza» y no tanto si a esto se le llama alto al fuego.

A nivel europeo, sin embargo, hoy ha tenido lugar una reunión de la llamada Coalición de los Voluntarios y se celebra también una videoconferencia entre los jefes de Estado y de Gobierno de toda la UE para analizar el resultado de las reuniones de ayer con el presidente Trump en Washington. Además, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha convocado mañana un colegio de comisarios por videoconferencia. EFE

lpc/mb/alf

