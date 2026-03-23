Bruselas celebra toda «expresión de desescalada» en Oriente Medio tras el anuncio de Trump

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Bruselas, 23 mar (EFE).- La Comisión Europea aseguró este lunes que da la bienvenida a «cualquier expresión de desescalada y máxima contención» minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenase posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras «conversaciones productivas» con Irán.

«Cualquier expresión de desescalada y máxima contención es bienvenida», expresó el portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario Anouar El Anouni, quien recordó que este fue precisamente el mensaje que lanzaron los jefes de Estado y de Gobierno del bloque en su cumbre de la pasada semana.

Bruselas ha lanzado este comentario general minutos después de que Trump hiciese el anuncio, por lo que la institución ha declinado reaccionar de manera más específica a la decisión del presidente de Estados Unidos.

En cualquier caso, el portavoz comunitario recordó que la alta representante de Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, ha mantenido llamadas durante los últimos días, entre otros, con sus homólogos de Turquía, Catar o Corea del Sur sobre la situación de Oriente Medio.

La ex primera ministra estonia también mantuvo una llamada con el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, como parte de sus «esfuerzos en marcha para explorar vías diplomáticas» que permitan encontrar una salida del conflicto.

«No entraré en lo que se discute en los contactos diplomáticos pero el mensaje es claro en la necesidad urgente de desescalada y de asegurar y reabrir el estrecho de Ormuz», subrayó el portavoz.

Trump anunció este lunes que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras «conversaciones productivas» entre EE. UU. e Irán para la resolución de las hostilidades.

El líder republicano señaló en su red social, Truth Social, que los dos países han mantenido en los últimos dos días «conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total» de sus hostilidades en Oriente Medio.

Su orden se mantendrá dependiendo «del éxito de las reuniones y discusiones en curso», recalcó el presidente.

El mensaje de Trump tiene lugar después de que amenazara a Irán con nuevos ataques si no abría «totalmente» el estrecho de Ormuz y de que, según informaron el domingo medios iraníes, Teherán avisara de que atacará infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas son bombardeadas. EFE

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