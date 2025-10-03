Bruselas compra 4 millones de dosis de la vacuna contra la covid a la española Hipra

1 minuto

Bruselas, 3 oct (EFE).- La Comisión Europea ha comprado a la farmacéutica española Hipra 4 millones de dosis de su vacuna Bimervax contra la covid-19 para que los países de la Unión Europea que lo deseen las puedan adquirir para la campaña de prevención que empieza este otoño.

Hipra produce su vacuna íntegramente en España, desde la fase iniciar de investigación hasta la producción definitiva, «fortaleciendo» la autonomía estratégica de Europa, destacó la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

La vacuna Bimervax está fabricada con fragmentos de una proteína exclusiva del virus que son suficientes para que el sistema inmunológico de la persona reconozca que la proteína única no debería estar en el cuerpo y responda produciendo defensas naturales contra la infección», explicó Bruselas en un comunicado.

La Comisión firmó el contrato con Hipra por una duración de dos años a petición de 14 países de la Unión Europea, que ahora podrán disponer de tantas dosis como necesiten para hacer frente a la a la variante LP.8.1 y otros sublinajes emergentes como el N.B.1.8.1 y el XFG, según dijo recientemente la compañía.

Sumadas a las vacunas disponibles de ARN mensajero, «este contrato aumenta las opciones para los sistemas de salud pública», apunto el Ejecutivo comunitario. EFE

