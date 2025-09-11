The Swiss voice in the world since 1935

Bruselas concede la indicación geográfica protegida al ‘Queso de Burgos’

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 11 sep (EFE).- La Comisión Europea anunció este jueves que ha aprobado conceder la indicación geográfica protegida al ‘Queso de Burgos’ español.

Bruselas indicó en un comunicado que el ‘Queso de Burgos’ es un queso fresco hecho con leche de vaca y oveja.

«Es de color blanco o ligeramente amarillento y de textura blanda. El queso tiene un sabor suave y lácteo con un sutil regusto de leche de oveja, que varía de muy suave a fuerte en función de la variedad», expuso el Ejecutivo comunitario.

Añadió que se produce exclusivamente en la provincia de Burgos, en la comunidad autónoma de Castilla y León.

«Sus cualidades están estrechamente ligadas a las prácticas tradicionales queseras de la región y al uso de leche de oveja local, que le confiere su aroma característico, su consistencia mantecosa y su reputación», señaló la CE. EFE

jug/drs/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR