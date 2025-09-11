Bruselas concede la indicación geográfica protegida al ‘Queso de Burgos’
Bruselas, 11 sep (EFE).- La Comisión Europea anunció este jueves que ha aprobado conceder la indicación geográfica protegida al ‘Queso de Burgos’ español.
Bruselas indicó en un comunicado que el ‘Queso de Burgos’ es un queso fresco hecho con leche de vaca y oveja.
«Es de color blanco o ligeramente amarillento y de textura blanda. El queso tiene un sabor suave y lácteo con un sutil regusto de leche de oveja, que varía de muy suave a fuerte en función de la variedad», expuso el Ejecutivo comunitario.
Añadió que se produce exclusivamente en la provincia de Burgos, en la comunidad autónoma de Castilla y León.
«Sus cualidades están estrechamente ligadas a las prácticas tradicionales queseras de la región y al uso de leche de oveja local, que le confiere su aroma característico, su consistencia mantecosa y su reputación», señaló la CE. EFE
