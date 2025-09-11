The Swiss voice in the world since 1935

Bruselas condena todas las formas de violencia tras el asesinato de Charlie Kirk

Bruselas, 11 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) condenó este jueves “todas las formas de violencia” tras la muerte del activista estadounidense Charlie Kirk, gran aliado de Donald Trump -, que fue asesinado de un disparo el miércoles.

“La Unión Europea condena todas las formas de violencia, y ofrecemos nuestras sinceras condolencias a las familias de las víctimas de este trágico incidente”, dijo la portavoz jefa de la CE, Paula Pinho, durante la rueda de prensa diaria de la institución.

La portavoz, que dijo hablar en nombre de la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, confió además en que los responsables del asesinato “sean llevados ante la justicia”.

El ataque ocurrió en un auditorio de la Universidad del Valle de Utah, donde Kirk participaba en un evento con estudiantes.

Según las autoridades, un hombre armado abrió fuego, posiblemente desde un tejado, y una bala alcanzó al activista en el cuello, lo que le provocó la muerte poco después en un hospital cercano.

Kirk, de 31 años y fundador de Turning Point USA, una influyente organización conservadora enfocada en el activismo universitario, era una de las voces más reconocidas del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos, cercano al presidente estadounidense y amigo personal del vicepresidente, J. D. Vance.

Las autoridades creen que el ataque fue intencionado. EFE

rja/lpc/ad

