Bruselas confirma que la alúmina no está incluida en las últimas sanciones de UE a Moscú

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Bruselas, 11 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) confirmó este jueves que la alúmina, que se sigue exportando a Rusia y sirve para la producción de aluminio, importante metal para la industria militar, no está incluida en el vigesimoprimer paquete de sanciones de los Veintisiete contra Moscú, presentado esta semana.

«En cuanto a la alúmina, no la hemos incluido en el 21 paquete de sanciones», dijo la portavoz comunitaria Siobhan McGarry en la rueda de prensa diaria de la Comisión.

Precisamente la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, abordó en una visita a Irlanda el miércoles la preocupación de Bruselas por la exportación por parte de una empresa irlandesa de grandes cantidades de alúmina a Rusia.

«Mantenemos una estrecha consulta con el gobierno irlandés y no prejuzgamos las discusiones ni las decisiones relativas a futuros paquetes» señaló la misma portavoz.

En ese contexto, indicó que el vigesimoprimer paquete de sanciones busca, como los anteriores, «maneras de cortar la financiación de la guerra de agresión de Rusia».

Entre las distintas tandas de sanciones, añadió, la CE busca «medidas adicionales que podamos incorporar, cómo subsanar las lagunas legales», y así, se ofrece «orientación» para que cada una de las medidas europeas «se aplique de manera coherente».

«Y, por supuesto, nuestro objetivo es fortalecer la posición de Ucrania en cualquier escenario, incluido cualquier futuro proceso de paz o negociación», añadió.

El viaje de Kallas, que se produjo pocas semanas antes de que Irlanda asuma el próximo 1 de julio la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, buscaba también abordar las exportaciones de grandes cantidades de alúmina a Rusia por parte de la refinería Aughinish Alumina, con sede en la localidad irlandesa de Limerick, según adelantó el medio Politico. EFE

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