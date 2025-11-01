Bruselas confirma que la suspensión de controles a exportaciones chinas se aplica a la UE

Bruselas, 1 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) confirmó este sábado que la decisión de Pekín de suspender sus controles a la exportación de tierras raras y otros materiales estratégicos se aplica a los Veintisiete, tras una reunión mantenida en la víspera con una delegación del Ejecutivo chino.

«China ha confirmado que la suspensión de los controles a la exportación se aplica a la UE. Ambas partes reafirmaron su compromiso de continuar los contactos sobre la mejora de la implementación de las políticas de control de exportaciones», señaló a través de redes sociales el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

El comisario se pronunció así tras las reuniones mantenidas con una delegación del Ministerio de Comercio de China entre el pasado jueves y el viernes, y en el contexto de inquietud que habían generado en la industria europea las restricciones chinas a materias primas clave para sectores como el automóvil o las energías renovables. EFE

