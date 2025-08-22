The Swiss voice in the world since 1935

Bruselas conmemora a las víctimas del totalitarismo, cuya lucha «no es un recuerdo lejano»

Bruselas, 22 ago (EFE).- La Comisión Europea recordó este viernes que la lucha contra los regímenes totalitarios y autoritarios «no es un recuerdo lejano» y, en la víspera de la jornada que conmemora a estas víctimas en toda la Unión Europea, celebró a quienes «resistieron la tiranía» a lo largo de la historia de Europa.

«Esta lucha no es un recuerdo lejano», dijeron en una declaración conjunta la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, y el comisario de Justicia, Michael McGrath, que alertaron que los derechos fundamentales arduamente conquistados «pueden deteriorarse si no se mantienen o protegen adecuadamente».

En la víspera del Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas de Regímenes Totalitarios, Bruselas avisó de que «las semillas del odio, la intolerancia y la opresión aún pueden sembrarse y sus adversarios están deseosos de explotarlas».

Este sábado se cumplen 86 años del pacto Molotov-Ribbentrop firmado entre Alemania nazi y la Unión Soviética, un tratado de no agresión «que dejó una profunda cicatriz en Europa», porque sentó las bases para la ocupación nazi y soviética en el continente.

«Celebramos la incansable lucha por la libertad y la democracia emprendida por los europeos a lo largo de la historia, que resistieron la tiranía, exigieron justicia y lucharon por una Europa más justa, igualitaria y libre», afirmó el Ejecutivo comunitario.

«La Unión Europea siempre estará del lado de quienes cultivan el terreno de la dignidad humana, la justicia y la igualdad. Es nuestra responsabilidad colectiva salvaguardar estos valores», añadió la Comisión.

En 2009 el Parlamento Europeo adoptó una resolución que pedía la proclamación del 23 de agosto como Día Europeo en recuerdo de las víctimas de todos los regímenes totalitarios y autoritarios. EFE

