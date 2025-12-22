Bruselas considera «injustificados» los aranceles provisionales chinos a lácteos de la UE

1 minuto

Bruselas, 22 dic (EFE).- La Comisión Europea consideró este lunes que los aranceles provisionales que China impondrá a ciertos productos lácteos de la Unión Europea son «injustos e injustificados» puesto que la investigación de Pekín que ha llevado a adoptarlos se basa en «alegaciones cuestionables y pruebas insuficientes».

El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, explicó que el Ejecutivo comunitario ha tomado nota «con preocupación» de la decisión de China imponer aranceles antisubvenciones provisionales, que oscilarían entre el 21,9 % y el 42,7 %, según lo anunciado por el Ministerio de Comercio de China.

La Comisión Europea está examinando esta decisión preliminar y remitirá sus comentarios a las autoridades chinas puesto que el plazo para concluir la investigación e imponer medidas definitivas concluye el 21 de febrero de 2026, añadió.

«Estamos haciendo todo lo posible para defender a los agricultores y exportadores europeos, así como a la Política Agraria Común del uso injusto por parte de China de los instrumentos de defensa comercial», dijo el portavoz en la rueda de prensa diaria de la Comisión. EFE

lpc/jgb