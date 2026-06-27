Bruselas considera el acuerdo entre Israel y Líbano «fundamental» para la paz en la región

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Bruselas, 27 jun (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este sábado el acuerdo marco de paz firmado el viernes en Washington entre el Líbano e Israel y consideró que es «un paso fundamental» para la paz en Oriente Medio.

«Acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado entre Israel y el Líbano. Se trata de un paso fundamental para evitar la escalada del conflicto. Porque no puede haber paz en Oriente Medio mientras el Líbano esté en llamas», dijo la representante europea a través de redes sociales.

Von der Leyen también agradeció la mediación de Estados Unidos y apuntó que «los próximos pasos clave son el desarme de los grupos no estatales y la preservación de la soberanía y la integridad territorial del Líbano».

Asimismo, insistió en que la Unión Europea (UE) apoyará «este camino hacia una estabilidad regional duradera», incluyendo ayuda humanitaria, «con 100 millones de euros movilizados para los desplazados».

Israel y Líbano, bajo el auspicio de Estados Unidos, firmaron el viernes un acuerdo marco trilateral que establece una hoja de ruta para avanzar hacia una «paz y seguridad duraderas» entre ambos países, según informó el Departamento de Estado estadounidense.

Esta hoja de ruta no detalla fechas, plazos, ni especifica cómo el Ejército libanés va a reemplazar y desarmar a Hizbulá. EFE

par/jlp