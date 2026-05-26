Bruselas convoca a diplomático ruso y recalca que los ataques a civiles son inaceptables

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Bruselas, 26 may (EFE).- La Unión Europea (UE) convocó este martes al encargado de negocios de Rusia para expresar que considera «inaceptables» los últimos bombardeos a objetivos civiles en Ucrania y las nuevas amenazas de ataques.

«Acabamos de convocar al encargado de negocios ruso (…). Le hemos transmitido nuestro mensaje de que esto es claramente inaceptable», indicó la portavoz comunitaria de Exteriores Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Agregó que «esto demuestra, una vez más, algo que ya sabíamos: que Rusia no está en absoluto interesada en la paz y muestra un desprecio total por todos los esfuerzos» por lograrla.

La portavoz respondió así al ser preguntada por la petición de Moscú de que los países occidentales retiren a sus embajadores de Kiev ante una campaña de ataques sistemáticos.

«Lo que hemos visto es que Rusia solo intenta sembrar el pánico y provocar angustia. Quieren infundir miedo y aislamiento en Ucrania y en otros lugares, pero nuestro mensaje es claro: esto no va a funcionar. De hecho, la UE mantiene su presencia y sus operaciones en Kiev, y estas amenazas huelen a desesperación», declaró Hipper.

Insistió en que Rusia «está perdiendo en el campo de batalla», por lo que a su juicio «ahora recurre una vez más a amenazar a la población civil y las infraestructuras civiles».

«Estos ataques son, lamentablemente, una realidad cotidiana para Ucrania, para Kiev y sus ciudadanos, y de hecho también nuestra delegación sobre el terreno y el cuartel general de nuestra misión civil, han sido objeto de ataques imprudentes», recordó.

Así, reiteró que «cualquier ataque internacional intencionado contra la población civil y objetivos no militares constituye un crimen de guerra», y recalcó que «todos los mandos, autores y cómplices de estas graves violaciones del derecho internacional humanitario deberán rendir cuentas».

La portavoz dejó claro que la UE seguirá prestando apoyo a Ucrania, «que necesita defensa aérea y más ayuda financiera», y avanzó que en la reunión informal de los ministros de Exteriores comunitarios que tendrá lugar esta semana en Chipre se volverá a hablar de la presión internacional sobre Rusia.

«Como si no bastara con atacar a la población civil con misiles balísticos de capacidad nuclear, como hemos visto este fin de semana, como si eso no fuera suficiente. Ahora, además, estas amenazas», declaró por su parte la portavoz jefa de la Comisión Europea, Paula Pinho.

Preguntada por la posibilidad de que la UE envíe un representante a las negociaciones de paz, Pinho dijo que no ven «ninguna señal por parte del presidente (Vladímir) Putin de que realmente desee la paz, por lo que las conversaciones sobre el envío de emisarios serían estupendas cuando llegue el momento y cuando detectemos una disposición real, de verdad, a la paz por parte de Rusia».

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ucraniano ha calificado de «chantaje desvergonzado» el anuncio de Rusia de una campaña de ataques contra centros de mando y empresas de la industria militar en Kiev, y ha dado las gracias a las delegaciones diplomáticas extranjeras que han mantenido a su personal en la capital ucraniana pese a las advertencias rusas para que la abandonen cuanto antes por razones de seguridad. EFE

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