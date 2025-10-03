Bruselas convoca a Tiktok a una «reunión de emergencia» por las elecciones en Chequia

2 minutos

Bruselas, 3 oct (EFE).- La Comisión Europea convocó este jueves a la plataforma china TikTok a una «reunión de emergencia», en la víspera de las elecciones legislativas que este viernes y sábado se celebran en la República Checa, preocupada por la posible «manipulación por bots» de los votantes.

El Ejecutivo comunitario convocó a la plataforma «tras haber recibido cierta información de las autoridades checas sobre algunas preocupaciones en relación a TikTok», dijo este viernes el portavoz de política digital de la Comisión Europea, Thomas Regnier, quien aseguró que la reunión fue «productiva».

«Aparentemente, las autoridades checas están contentas por el hecho de que TikTok ha eliminado varios bots desde la reunión» del jueves, añadió Regnier.

Bruselas convocó el encuentro «para garantizar que los ciudadanos en la República Checa pueden tomar decisiones libres e informadas antes de una votación, sin ser manipulados», explicó el portavoz.

«¿Manipulados por quién? Manipulados por bots, manipulados por algoritmos», continuó Regnier.

Recordó que la ley de servicios digitales de la Unión Europea (ley DSA, por su sigla en inglés) obliga a las grandes plataformas a evitar que los usuarios puedan recibir información manipulada ante unas elecciones.

Los ciudadanos checos acuden desde este viernes a las urnas en unos elecciones en las que el millonario populista Andrej Babis aparece como favorito para desbancar al actual Gobierno conservador, liderado por el primer ministro Petr Fiala.

La reunión del jueves siguió a una mesa redonda que la Comisión organizó con las grandes plataformas digitales el pasado 29 de agosto de cara a los comicios en Chequia, aunque desde entonces, no ha mantenido ningún otro encuentro de este tipo, explicó el portavoz.

Bruselas mantiene abierta la investigación que abrió el año pasado a TikTok por las elecciones de Rumanía, después de que las autoridades denunciasen interferencias por parte de Rusia, tras la victoria que el candidato de extrema derecha, Calin Georgescu, obtuvo por sorpresa en la primera vuelta.

El Tribunal Constitucional de ese país anuló los comicios presidenciales y los rumanos volvieron a las urnas el pasado mes de mayo, en las que se impuso el candidato proeuropeo Nicusor Dan.

La Comisión también ha abierto otras investigaciones a Facebook, Instagram y X por los «riesgos que potencialmente pueden causar en las elecciones de la UE». EFE

