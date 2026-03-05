Bruselas coordina repatriación desde Oriente Medio a través de Mecanismo Protección Civil

2 minutos

Bruselas, 5 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) está coordinando vuelos de repatriación desde países de Oriente Medio en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, informó este jueves el Ejecutivo comunitario.

El Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC) de la Comisión Europea presta desde el miércoles apoyo a los Estados miembros de la UE en la organización de seis vuelos de repatriación, indicó en un comunicado.

Así, se ha facilitado el regreso seguro de ciudadanos europeos a Bulgaria, Italia, Austria y Eslovaquia.

La Comisión agregó que se prevén más vuelos de repatriación en el marco del mecanismo en los próximos días, ya que un número cada vez mayor de Estados miembros de la UE lo ha activado.

A fecha de 5 de marzo, diez Estados miembros han activado el mecanismo: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Rumanía, Eslovaquia y Austria.

El ERCC coordina logísticamente los vuelos ofrecidos por los Estados miembros, mientras que la Comisión permanece en contacto sobre esta cuestión con las delegaciones de la UE y las autoridades consulares de los Estados miembros en la región.

Además de los esfuerzos de coordinación, la Comisión Europea puede sufragar parte de los costes financieros de los vuelos de repatriación; en particular, los vuelos que ofrecen plazas a ciudadanos de Estados miembros de la UE distintos del Estado miembro que activa el mecanismo pueden optar a la cofinanciación comunitaria.

La UE puede reembolsar hasta el 75 % de los costes subvencionables de los vuelos si al menos el 30 % de los asientos disponibles se ofrecen a ciudadanos de otros países de la UE, recordó la Comisión.

Asimismo, la Comisión también puede reservar vuelos a través del mecanismo rescEU si ningún Estado miembro puede prestar apoyo a un país que solicita ayuda para evacuar a sus ciudadanos, caso en el que Bruselas puede cubrir el 100 % de los costes, explicó.

A raíz de la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, varios ciudadanos de la UE se han quedado atrapados en países de Oriente Medio, así como en algunas zonas de Asia-Pacífico y África, debido al cierre de aeropuertos clave.

En este contexto, los Estados miembros de la UE y los Estados participantes en el Mecanismo de Protección Civil de la Unión han comenzado a solicitar ayuda para la repatriación de sus ciudadanos. EFE

rja/ahg