Bruselas creará un centro europeo de bomberos bajo su nuevo Pacto por el Mediterráneo

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Bruselas, 17 abr (EFE).- Un centro de bomberos en Chipre para responder a futuros incendios y catástrofes en la región y la creación de una red universitaria mediterránea son las primeras iniciativas que se llevarán a cabo este mismo año en el marco del nuevo Pacto por el Mediterráneo presentadas este viernes por la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica.

«El plan de acción de hoy pone en marcha el pacto», dijo la comisaria durante la rueda de prensa de presentación, añadiendo que «establece 21 medidas concretas e innovadoras que reflejan las prioridades de nuestros países socios, de nuestros ciudadanos y de los suyos, de la sociedad civil, de los jóvenes y de las empresas». EFE

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