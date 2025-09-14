Bruselas critica el «modelo» español para inversiones chinas: no impulsa la industria UE

Estrasburgo (Francia), 14 sep (EFE).- El vicepresidente de la Comisión Europea encargado de Industria, Stephane Séjourné, cree que el «modelo» que se usa a menudo en España para favorecer las inversiones chinas en el país «no es bueno», porque no impulsa la industria de la UE.

En un encuentro esta semana con medios españoles en Estrasburgo, entre ellos EFE, el comisario francés abogó por ser «más inteligentes sobre el uso del potencial chino en Europa», y por revisar a fondo la relación comercial y económica con el gigante asiático, que ahora «se encuentra en medio de la nada».

«La solución no pasa por mantener los aranceles, pero tampoco por que haya, por ejemplo, una fábrica a las afueras de Barcelona en la que se ensamble un coche con todos los componentes chinos: eso genera empleo de baja calidad y no supone ningún valor añadido a la industria europea», opinó.

«El modelo que vemos en España a menudo no es un buen modelo, no da crecimiento a nuestras empresas en términos de producción», añadió.

La multinacional china Chery anunció el año pasado que tomaría las riendas de la antigua fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, con la previsión de alcanzar los 3.000 empleados y producir unos 20.000 vehículos para 2030, incluyendo los de sus marcas y los de Ebro, su aliado español.

La experiencia de Francia con las nucleares chinas

Séjourné espera que en algún momento se llegue a un acuerdo para retirar los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos chinos que se aplican desde 2024 y las tasas que Pekín ha impuesto a ciertos productos europeos como represalia, pero no busca un pacto a cualquier precio.

«Mi idea es centrarnos en una revisión de nuestros acuerdos con China», recalcó.

Apostó por negociar «una transferencia de competencias, por ejemplo sobre las baterías», por «obligaciones de producción» y por impulsar cláusulas que aprovechen el potencial de las empresas europeos.

Por ejemplo, le gustaría intentar que haya un mínimo del «60% de componentes europeos en los automóviles» ensamblados en fábricas chinas en países de la UE.

Puso como ejemplo el hecho de que China se haya convertido en potencia nuclear después de que Francia le ayudara a desarrollar sus primeras centrales atómicas en las décadas de 1980 y 1990, con la implicación de las empresas estatales francesas.

«Lo hicieron con Francia en las nucleares y ahora son ellos (los chinos) los que exportan energía nuclear por el mundo. No veo por qué no haríamos nosotros también eso», indicó, en alusión a un mayor beneficio europeo de las inversiones chinas.

La «inaceptable» crisis de vivienda

También habló con el mismo grupo de periodistas el comisario de Energía y Vivienda de la UE, Dan Jørgensen, quien dijo que la «crisis de vivienda que enfrentan millones de europeos necesita una acción urgente».

El comisario danés abundó en las promesas sobre acceso a vivienda que hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el Estado de la Unión Europea del pasado miércoles en Estrasburgo.

«Se están imponiendo precios inasequibles para los residentes locales de nuestras preciosas ciudades e islas. Eso es inaceptable. Tenemos que devolver nuestras ciudades a nuestros ciudadanos», recalcó.

Bruselas planea presentar antes de que acabe este año el primer plan europeo para una Vivienda Asequible y convocar por primera vez una cumbre de la UE dedicada a ese problema. EFE

