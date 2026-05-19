Bruselas critica la exención de EE.UU al crudo ruso: «No es momento de aliviar la presión»

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París, 19 may (EFE).- «No creemos que este sea el momento de aliviar la presión sobre Rusia», afirmó este martes el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, al reaccionar a la decisión de Estados Unidos de extender otros 30 días la exención de sanciones que permite continuar determinadas exportaciones de petróleo ruso por los problemas provocados por el cierre del estrecho de Ormuz.

En declaraciones a la prensa antes del inicio de la segunda jornada de la reunión del G7, este martes en formato ampliado a otros países invitados, Dombrovskis incidió en que Moscú se está beneficiando económicamente de la actual crisis energética derivada de la guerra en Oriente Medio.

«Rusia es quien está ganando con la guerra en Irán y con el correspondiente aumento de los precios de la energía», recalcó el responsable europeo de Economia, quien defendió que la comunidad internacional debería «reforzar la presión» sobre el Kremlin en lugar de flexibilizar restricciones.

El comisario europeo de Economía explicó que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que también asiste a la reunión del G7 en París, informó la víspera a los socios del G7 sobre la decisión de Washington y les aseguró que la medida tiene carácter «temporal».

No obstante, Dombrovskis recordó que se trata ya de la segunda prórroga consecutiva de una exención que inicialmente debía durar solo 30 días.

«Desde el punto de vista de la Unión Europea, no creemos que este sea el momento de aliviar la presión sobre Rusia», recalcó.

En paralelo, el político letón destacó que los ministros del G7 (Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá y Japón) y sus socios ampliados (Brasil, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kenia y Corea del Sur) abordarán este martes los desequilibrios económicos globales y la necesidad de reforzar la cooperación internacional en un escenario geopolítico «más fragmentado».

Dombrovskis defendió además mantener el «orden internacional basado en reglas» y subrayó la importancia de preservar alianzas económicas sólidas frente a las crecientes tensiones comerciales y energéticas.

Señaló que la víspera informó al G7 de los avances del préstamo de apoyo de la Unión Europea a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros, cuya condicionalidad macrofinanciera ya ha sido acordada. Asimismo, instó al resto de socios del G7 a contribuir con «su parte justa» para garantizar la financiación de Kiev.

El comisario elogió, por otra parte, el trabajo de la presidencia francesa del G7 para impulsar asociaciones internacionales sobre materias primas críticas, un asunto considerado estratégico por Bruselas para reducir dependencias externas en sectores tecnológicos y energéticos.

Por último, confirmó que la Comisión Europea mantiene contactos con las autoridades estadounidenses y con la empresa Anthropic para evaluar las oportunidades y riesgos financieros asociados a nuevas tecnologías de inteligencia artificial y su futura accesibilidad para entidades europeas, incluidos los bancos del bloque. EFE

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