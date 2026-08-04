Bruselas culmina los trámites de su fondo de 5.000 millones contra la fuga de ‘scaleups’

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Bruselas, 4 ago (EFE).- La Comisión Europea (CE) completó este martes los últimos trámites legales para poner en marcha el Fondo Scaleup Europe, con el que aspira a movilizar 5.000 millones de euros para evitar que las empresas emergentes europeas en fase de expansión abandonen el continente ante la falta de financiación.

«A partir de hoy, (el fondo) garantizará que nuestras ‘scaleups’ -empresas emergentes que ya han superado la fase de ‘startup’ y buscan crecer a gran escala- encuentren aquí mismo en Europa lo que necesitan para convertirse en empresas líderes a nivel mundial (y) convertir la innovación europea en nuestra ventaja competitiva», celebró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en un comunicado, el cual precisó que las primeras inversiones se esperan en las próximas semanas.

El grupo de inversores fundadores reúne una coalición de socios públicos y privados junto con la Comisión: Novo Holdings, el Fondo de Exportación e Inversión de Dinamarca (EIFO), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo, Fondazione Cariplo, APG Asset Management -en nombre del fondo de pensiones holandés ABP-, Wallenberg Investments y Allianz.

«Con el Fondo Scaleup Europe nos basamos en la destreza científica y el sólido rendimiento de Europa en las nuevas empresas, y cerramos la brecha de financiación para que nuestras empresas más prometedoras se conviertan en líderes mundiales mientras mantienen su base en Europa», valoró hoy la comisaria de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva.

En la UE, las empresas emergentes tienen acceso a una séptima parte del capital disponible en Estados Unidos en rondas de financiación superiores a 50 millones de euros, según señaló Zaharieva durante un encuentro con periodistas en junio.

Von der Leyen anunció la creación del fondo en septiembre de 2025, destinado a financiar las etapas de crecimiento de empresas que desarrollen tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas, los semiconductores, la robótica y los sistemas autónomos, la energía, el espacio, la biotecnología, la medicina, los materiales avanzados y la tecnología agrícola.

El Consejo Europeo de Innovación (EIC), del que forma parte el programa, eligió el pasado mayo a la gestora de inversión EQT, la mayor firma de mercados privados de Europa, como asesora de inversiones y gestora del fondo. EFE

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