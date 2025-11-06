Bruselas da luz verde a que España invierta 700 millones en tecnologías limpias

Bruselas, 6 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) aprobó este jueves un plan español de 700 millones de euros para apoyar inversiones estratégicas que aumenten la capacidad de fabricación de tecnologías limpias, en consonancia con los objetivos del Pacto Industrial Limpio.

“Esta medida contribuirá a la transición hacia una economía con cero emisiones netas”, indicó en un comunicado la CE, que precisó que el plan se ha aprobado en virtud del marco de ayudas estatales del Pacto Industrial Limpio (CISAF) adoptado en junio pasado. EFE

