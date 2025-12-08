Bruselas da luz verde para que Mars compre Kellanova, fabricante de Kellogg’s y Pringles

1 minuto

Bruselas, 8 dic (EFE).- La Comisión Europea dio este lunes su visto bueno para que la empresa Mars, proveedora de populares marcas de aperitivos como Snickers, Twix o M&M’s, adquiera Kellanova, fabricante de los cereales Kellogg’s o las patatas fritas Pringles.

Tras llevar a cabo una investigación en profundidad de la transacción, el Ejecutivo comunitario ha concluido que esta no plantearía problemas de competencia en el Espacio Económico Europeo, por lo que la ha autorizado sin condiciones, según informó la institución en un comunicado.

Bruselas abrió en junio pasado la investigación por el temor a que la compra, al sumar las marcas de Kellanova a la ya sustancial cartera de productos de Mars, aumentase el poder de negociación de esta última con los proveedores minoristas, a los que podría obligar a pagar mayores precios por sus productos que después se trasladarían a los consumidores finales. EFE

